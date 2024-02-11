"Да, Даня тренируется с нами, технические вопросы оформления еще предстоит решить", - заявил спортивный директор "Родины" Алексей Зинин.
Ранее сообщалось, что опорный полузащитник "Локомотива" расторгнет контракт с "железнодорожниками" и присоединится к "Родине" на правах свободного агента. Ожидается, что трансфер Куликова будет оформлен на следующей неделе.
Перед стартом весенней части сезона "Родина" занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 28 очков после 20-ти туров. Отставание "Родины" от зоны стыковых матчей составляет 7 очков.
Источник: "СЭ"
Куликов тренируется с "Родиной". Трансфер еще не оформлен
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов приступил к тренировкам со своей будущей командой.
Фото: официальный сайт РПЛ