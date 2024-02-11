Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 6 0 6
АрсеналЗавершен
Астон Вилла
0 - 1 0 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
3 - 2 3 2
СельтаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
Атлетико1 тайм
Барселона
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
5 - 1 5 1
ФрозинонеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ЛеччеЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
Аталанта1 тайм
Милан
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
3 - 1 3 1
МайнцЗавершен
Хоффенхайм
0 - 0 0 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
РеннЗавершен
Лорьян
2 - 0 2 0
РеймсЗавершен
Тулуза
1 - 2 1 2
НантЗавершен
Клермон
1 - 1 1 1
БрестЗавершен
Монпелье
1 - 2 1 2
Лион2 тайм
Ницца
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Кайрат
1 - 0 1 0
РостовПерерыв

Куликов тренируется с "Родиной". Трансфер еще не оформлен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов приступил к тренировкам со своей будущей командой.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Да, Даня тренируется с нами, технические вопросы оформления еще предстоит решить", - заявил спортивный директор "Родины" Алексей Зинин.

Ранее сообщалось, что опорный полузащитник "Локомотива" расторгнет контракт с "железнодорожниками" и присоединится к "Родине" на правах свободного агента. Ожидается, что трансфер Куликова будет оформлен на следующей неделе.

Перед стартом весенней части сезона "Родина" занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 28 очков после 20-ти туров. Отставание "Родины" от зоны стыковых матчей составляет 7 очков.

Источник: "СЭ"

Родина Куликов Локомотив Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится