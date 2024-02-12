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Президент "Торпедо" - о Рыбчинском: наше предложение сделано, выбор остается за игроком и агентом

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Президент "Торпедо" Александр Волнушкин сообщил, что клуб сделал предложение полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Рыбчинскому.
Фото: ФК "Локомотив"
"Наше предложение сделано. Выбор остается за игроком и агентом. Переговоры ведутся до тех пор, пока стороны не подпишут договор", - приводит слова Волнушкина "СЭ".

В текущем сезоне Дмитрий Рыбчинский провел за "Локомотив" 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров "Торпедо" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на десять очков.

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