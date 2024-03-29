Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих футболистов над «Химками» в рамках 25-го тура Первой лиги со счетом 4:1. Напомним, что матч состоялся сегодня, 30 марта. По словам Тихонова, он очень рад тому, что его подопечные исполнили на поле то, что практиковали на тренировках, а также показали самоотдачу и мастерство.
«Такой результат никто не ожидал: ни «Химки», ни мы. Играли приблизительно две равные команды. По игре, которую «Химки» показывали ранее, они действительно являются лидером Первой лиги», - передает слова Тихонова «Матч ТВ».
Наставник "Енисея" Тихонов – о победе над "Химками": такого результата никто не ожидал
Наставник «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о победе своих подопечных над «Химками» со счетом 4:1.
Фото: "Чемпионат"