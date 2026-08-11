Колодин: сейчас Барко надо прийти в себя

"После новостей о переподписании контракта у Барко слегка закружилась голова. Сейчас ему надо прийти в себя и показывать тот футбол, который он показывал раньше. Он лидер "Спартака". Но ему надо доказывать этот статус каждую игру", - сказал Колодин Metaratings.
Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист продлил соглашение с красно-белыми до 2030 года.