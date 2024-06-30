"Разговоров о переходе Артёма нет. Даже контактов с Дзюбой не было по этому поводу. Было бы неплохо, чтобы в нашем клубе были игроки такого уровня, но мы не контактировали с ним", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Центрфорвард Артем Дзюба по окончании сезона 2023/2024 стал свободным агентом, так как у игрока закончился срок действия контракта с московским "Локомотивом", за который он выступал с зимы 2023 года. На счету нападающего 12+9 по системе гол плюс пас в 39 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России.
Гендиректор "Динамо" Махачкала: разговоров о переходе Дзюбы нет. Мы с ним не контактировали
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, что клуб не контактировал с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: Чемпионат.com