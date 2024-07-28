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Агент Алекса Фернандеса - о будущем игрока: "Балтика" готова продать его за хорошую цену

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Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы игрока "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался по поводу возможного будущего своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"
"Алекс может покинуть "Балтику", но пока нет ничего конкретного. "Балтика" готова продать Фернандеса, но только за хорошую цену", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

В составе "Балтики" бразильский вингер провел 21 матч в официальных турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Ранее футболист выступал за болгарскую команду "Черно Море".

Трансферная стоимость Алекса Фернандеса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Алекс Фернандес Балтика Российские трансферы
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