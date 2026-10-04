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В "Ахмате" оценили результативность Садулаева в играх за сборную России

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о результативности Лечи Садулаева в матчах за сборную России.
Фото: РФС
Спортивный директор грозненского "Ахмата" считает, что у нападающего высокий потенциал.

"Мы внимательно наблюдаем за каждым игроком "Ахмата", который вызывается в сборные. Садулаев - самый результативный игрок сборной России в последних 10 матчах?

Не хотел бы кого-то выделять. За Лечи мы также пристально следим, очень рады за него. Его результативность не удивляет. Мы считаем, у него большой потенциал", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

Лечи Садулаев дебютировал за национальную команду России в ноябре 2022 года. В прошедших десяти матчах сборной левый вингер забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

За "Ахмат" 26-летний футболист оформил 2+3 в семи встречах Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Соглашение футболиста с грозненским клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

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