В "Ахмате" оценили результативность Садулаева в играх за сборную России

"Мы внимательно наблюдаем за каждым игроком "Ахмата", который вызывается в сборные. Садулаев - самый результативный игрок сборной России в последних 10 матчах?
Не хотел бы кого-то выделять. За Лечи мы также пристально следим, очень рады за него. Его результативность не удивляет. Мы считаем, у него большой потенциал", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Лечи Садулаев дебютировал за национальную команду России в ноябре 2022 года. В прошедших десяти матчах сборной левый вингер забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
За "Ахмат" 26-летний футболист оформил 2+3 в семи встречах Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Соглашение футболиста с грозненским клубом рассчитано до конца июня 2028 года.