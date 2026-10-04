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Экс-игрок ЦСКА: разговоры о чемпионстве "Спартака" пока слишком возвышенные

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о форме "Спартака" в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Владимир Пономарев считает, что в "Спартаке" образовался дружный коллектив, однако это не гарантирует чемпионство.

"Мне кажется, разговоры о чемпионстве "Спартака" пока слишком возвышенные. Но молодцы, мне нравится: они стали работать все вместе, дружно.
Появилась команда, появился коллектив - тогда всё в порядке. Такое в командах бывает. А когда команда играет как одно целое, когда есть сплочённый коллектив, тогда получается игра", - сказал Пономарев Metaratings.

На данный момент московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 9 играх. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

В прошлом сезоне красно-белые финишировали на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

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