Экс-игрок ЦСКА: разговоры о чемпионстве "Спартака" пока слишком возвышенные

"Мне кажется, разговоры о чемпионстве "Спартака" пока слишком возвышенные. Но молодцы, мне нравится: они стали работать все вместе, дружно.Появилась команда, появился коллектив - тогда всё в порядке. Такое в командах бывает. А когда команда играет как одно целое, когда есть сплочённый коллектив, тогда получается игра", - сказал Пономарев Metaratings.
На данный момент московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 9 играх. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
В прошлом сезоне красно-белые финишировали на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.