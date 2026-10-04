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Булатов: сейчас нельзя сказать, что у "Краснодара" суперсильные конкуренты в РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Виктор Булатов ответил, повлияет ли травма Никиты Кривцова на чемпионские перспективы "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Российский специалист считает, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нет ярко выраженного фаворита, поэтому у "Краснодара" есть шансы в борьбе за чемпионство.

"Тяжело сказать однозначно, что это точно помешает "Краснодару" бороться за чемпионство.

Потому что сейчас нельзя сказать, что у "Краснодара" суперсильные конкуренты в борьбе за первое место. И "Зенит" хромает, и "Спартак" зависит от Барко, и ЦСКА пока ещё в стадии становления, да и "Динамо" тоже суперклубом не назовёшь", - сказал Булатов Metaratings.

На данный момент "Краснодар" лидирует в чемпионате России, набрав 21 очко в девяти встречах. Со второго по четвертое место располагаются московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА: у всех по 19 очков. Пятерку замыкает петербургский "Зенит" с 18 баллами в своем активе.

Полузащитник "быков" Никита Кривцов не участвует в матчах со второй половины августа из-за повреждения.

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