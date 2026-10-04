Булатов: сейчас нельзя сказать, что у "Краснодара" суперсильные конкуренты в РПЛ

"Тяжело сказать однозначно, что это точно помешает "Краснодару" бороться за чемпионство.
Потому что сейчас нельзя сказать, что у "Краснодара" суперсильные конкуренты в борьбе за первое место. И "Зенит" хромает, и "Спартак" зависит от Барко, и ЦСКА пока ещё в стадии становления, да и "Динамо" тоже суперклубом не назовёшь", - сказал Булатов Metaratings.
На данный момент "Краснодар" лидирует в чемпионате России, набрав 21 очко в девяти встречах. Со второго по четвертое место располагаются московские "Спартак", "Динамо" и ЦСКА: у всех по 19 очков. Пятерку замыкает петербургский "Зенит" с 18 баллами в своем активе.
Полузащитник "быков" Никита Кривцов не участвует в матчах со второй половины августа из-за повреждения.