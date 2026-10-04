Семин оценил возможное назначение Альбы тренером "Родины"

"Он тренер очень высокой квалификации, хорошо сделал свою работу в "Ростове". Работа наставника во многом заключается в том, чтобы развивать молодых ребят, и (Альба) это делает.
Я думаю, неспроста "Родина" его пригласила к себе, но, чтобы остаться в Премьер-Лиге, должна сложиться масса факторов, не только тренерские качества, а и профессионализм клуба", - сказал Семин TACC.
Джонатан Альба возглавлял "Ростов" с конца февраля 2025 по конец сентября 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист возглавит московскую "Родину". Соглашение клуба с тренером будет рассчитано до лета 2028 года.