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"Бороться за зону стыков". Перед Тихоновым в "Енисее" озвучили задачу на текущий сезон

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Министр спорта Красноярского края Денис Петровский раскрыл, какие задачи поставлены перед "Енисеем" на текущий сезон.
Фото: ФК "Енисей"
"В Первой лиге есть только две цели — не оказаться в числе последних команд, выбывающих из дивизиона, либо борьба за первую четверку. Даже с учетом минусов по составу, которые были, мы вместе с тренерским штабом во главе с Андреем Тихоновым определили задачу на этот сезон — бороться за зону стыков. Ставить задачу бороться за первые два места было бы утопией", - приводит слова Петровского Metaratings.

После одиннадцати туров красноярский "Енисей" набрал 13 очков (4 победы, 1 ничья, 6 поражений), которые позволяют ему занимать одиннадцатое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/25. В 12-м туре "Енисей" 29 сентября на своём поле примет екатеринбургский "Урал". Начало встречи запланировано на 10:00 по московскому времени.

26 сентября "Енисей" в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России на выезде проиграл костромскому "Спартаку" со счётом 0:1 и выбыл из борьбы за титул.

Первый и единственный сезон, когда "Енисей" выступал в элитном футбольном дивизионе России, был в 2018-2019 гг., когда команда заняла последнее место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Енисей Андрей Тихонов Первая лига
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