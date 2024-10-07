Сообщается, что 24-летний футболист уже перенёс операцию. Он получил травму в матче 12-го тура Первой лиги, в котором волгоградский "Ротор" 30 сентября принимал "Аланию", и был заменён на 53-й минуте.
Права на футболиста принадлежат нижегородскому "Пари НН", однако последние 1,5 сезона он провёл в аренде. Матч с "Ротором" для Кобесова стал вторым за "Аланию" в текущем сезоне, результативных действий он еще не совершал.
Источник: Legalbet
Источник: игрок "Алании" Давид Кобесов из-за травмы выбыл на 4-6 месяцев
По информации СМИ, полузащитник владикавказской "Алании" Давид Кобесов из-за отрыва сухожилия бедра выбыл на 4-6 месяцев.
Фото: ФК "Алания"