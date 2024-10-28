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Тульский "Арсенал" может вернуть форварда Джонатана Окоронкво из "Хатайспора"

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Нигерийский форвард "Хатайспора" Джонатан Окоронкво может вернуться в Россию.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Состав тульского "Арсенала" в зимнее трансферное окно может пополнить нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво. Как сообщает Metaratings, "пушкари" собираются взять 21-летнего футболиста в аренду. Напомним, минувший сезоне Окоронкво провел в "Арсенале" и оформил 17+3 по системе гол+пас в 30-ти матчах Первой лиги.

В летнее трансферное окно "Краснодар", которому принадлежали права на футболиста, продал Окоронкво турецкому "Хатайспору" за 800 тысяч евро. В турецкой Суперлиге нападающий провел всего 5 матчей и результативными действиями не отметился. По данным источника, препятствовать переходу может высокая зарплата игрока.

Окоронкво Арсенал Тула Российские трансферы Хатайспор
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