Состав тульского "Арсенала" в зимнее трансферное окно может пополнить нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво. Как сообщает Metaratings, "пушкари" собираются взять 21-летнего футболиста в аренду. Напомним, минувший сезоне Окоронкво провел в "Арсенале" и оформил 17+3 по системе гол+пас в 30-ти матчах Первой лиги.
В летнее трансферное окно "Краснодар", которому принадлежали права на футболиста, продал Окоронкво турецкому "Хатайспору" за 800 тысяч евро. В турецкой Суперлиге нападающий провел всего 5 матчей и результативными действиями не отметился. По данным источника, препятствовать переходу может высокая зарплата игрока.
Тульский "Арсенал" может вернуть форварда Джонатана Окоронкво из "Хатайспора"
Нигерийский форвард "Хатайспора" Джонатан Окоронкво может вернуться в Россию.
Фото: официальный сайт "Краснодара"