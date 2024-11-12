"На Григории Викторовиче держится "Урал". Здесь никаких задних мыслей быть не может. Лично для меня - Иванов создал эту команду", - цитирует Эммерсона "Чемпионат".
По итогам 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги "Урал" набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей. Отставание от первого и второго места, дающих право на прямой выход в РПЛ, составляет на данный момент шесть баллов.
Напомним, ранее екатеринбургский клуб объявил об увольнении главного тренера Евгения Аверьянова. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен экс-игрок "шмелей" Олег Шатов.
Экс-игрок "Урала" Эммерсон: на Григории Иванове держится клуб. Он создал эту команду
Защитник "Енисея" Эммерсон, ранее игравший в "Урале", поделился мнением о президенте екатеринбуржцев Григории Иванове.
Фото: ФК "Урал"