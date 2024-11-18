"Всё нормально, в 14:00 вылетаем в Санкт-Петербург. Тренеры уже в гостинице, слава богу, все живы-здоровы. Показания полиции даны, следственные органы работают. Завтра у команды выходной, в среду будут на тренировке. К сожалению, никто не застрахован. Такое может произойти с любым человеком", - цитирует Гагарина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что двое людей напали на главного тренера "Ленинградца" Вадима Евсеева и ассистента Александра Шмарко по дороге из ресторана в отель в Астрахани. Евсееву в глаза распылили перцовый баллончик, а Шмарко получил удар ножом в щеку. Злоумышленников обезвредил подоспевший персонал команды.
Сообщается, что нападавшие были переданы полиции. Евсеев и Шмарко провели некоторое время в больнице. Как сообщает пресс-служба "Ленинградца", жизни и здоровью членов тренерского штаба ничего не угрожает.
Спортивный директор "Ленинградца": тренеры уже в гостинице, показания полиции даны, следственные органы работают
Спортивный директор "Ленинградца" Денис Гагарин рассказал о последствиях нападения с ножом на тренерский штаб команды.
Фото: Telegram-канал "Ленинградца"