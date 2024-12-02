Сообщается, что тренерский штаб калининградской "Балтики" во главе с Андреем Талалаевым не рассчитывает на 5 футболистов: Алекс Фернандес, Тигран Аванесян, Кирилл Маляров, Дмитрий Бегун, Илья Свинов. Им уже сообщили о необходимости поиска новой команды.
По итогам первой части сезона "Балтика" в 21 матчах набрала 45 очков и на данный момент располагается на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя - московского "Торпедо" - составляет 2 очка.
Источник: Metaratings
Metaratings: штаб Талалаева уведомил 5 игроков "Балтики" о необходимости поиска нового клуба
По информации СМИ, калининградская "Балтика" собирается этой зимой провести ротацию состава.
Фото: ФК "Балтика"