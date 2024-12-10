"Нет, это неправда. "Арсенал" не заинтересован в Кокшарове. Понятно, что я нахожусь в контакте с "Краснодаром" просто в плане диалога, но не до такой степени. Это неправда", - цитирует Сторожука "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что форвард молодежной сборной России Александр Кокшаров может уйти из "Краснодара" в аренду в тульский "Арсенал".
19-летний нападающий - воспитанник Академии "Краснодара". Он играет за основную команду "быков" с 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за краснодарцев два матча в Кубке России и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с южанами истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает Кокшарова в 500 тысяч евро.
В тульском "Арсенале" прокомментировали информацию об интересе к нападающему Кокшарову
Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук отреагировал на слухи об интересе к форварду "Краснодара" Александру Кокшарову.
Фото: ФК "Краснодар"