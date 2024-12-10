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В тульском "Арсенале" прокомментировали информацию об интересе к нападающему Кокшарову

Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук отреагировал на слухи об интересе к форварду "Краснодара" Александру Кокшарову.
Фото: ФК "Краснодар"
"Нет, это неправда. "Арсенал" не заинтересован в Кокшарове. Понятно, что я нахожусь в контакте с "Краснодаром" просто в плане диалога, но не до такой степени. Это неправда", - цитирует Сторожука "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что форвард молодежной сборной России Александр Кокшаров может уйти из "Краснодара" в аренду в тульский "Арсенал".

19-летний нападающий - воспитанник Академии "Краснодара". Он играет за основную команду "быков" с 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за краснодарцев два матча в Кубке России и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с южанами истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает Кокшарова в 500 тысяч евро.

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