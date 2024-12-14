По информации источника, московское "Торпедо" заинтересовано в трансфере правого защитника "Родины" Артема Сокола.
27-летний Сокол является воспитанником Академии столичного "Спартака". За "Родину" игрок выступает с лета прошлого года. В текущем сезоне защитник провел за "Родину" 18 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста истекает в конце июня 2025 года.
Источник: Legalbet
"Торпедо" может приобрести воспитанника "Спартака" Сокола
Защитник "Родины" Артем Сокол может сменить клуб.
Фото: ФК "Родина"