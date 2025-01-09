- Когда я возглавил "Сокол", знал, что Иван получает мало игрового времени в основной команде, и поэтому постарался сделать все, чтобы он перешел к нам. Будем его использовать как левого центрального защитника, игрока основного состава. Но дальше все будет зависеть от него.
Напомним, ранее московское "Динамо" официально объявило о том, что центральный защитник Иван Лепский переходит в "Сокол" на правах аренды до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне 19-летний футболист записал на свой счет один забитый гол и одну голевую передачу в 3 матчах чемпионата и 5 играх Кубка России. Соглашение Лепского с бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Сокола": будем использовать Лепского как игрока основы, левого центрального защитника
Наставник "Сокола" Алексей Стукалов прокомментировал аренду защитника "Динамо" Ивана Лепского.
Фото: ФК "Динамо"