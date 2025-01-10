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Источник: бывший вратарь "Спартака" Свинов интересен двум российским клубам

Голкипер "Балтики" Илья Свинов может перейти этой зимой в другой клуб.
Фото: ФК "Балтика"
Как утверждает источник, к вратарю "Балтики" Илье Свинову, который ранее защищал цвета московского "Спартака", проявляют интерес "Уфа" и "Шинник". Сообщается, что уфимцы уже давно ведут переговоры о возможной аренде игрока, а ярославский клуб включился в борьбу за голкипера в последний момент.

24-летний Свинов перешел в "Балтику" из "Спартака" летом прошлого года. На счету голкипера в этом сезоне всего пять матчей за калининградцев, в которых он пропустил 6 мячей и один раз отыграл на ноль.

Источник: Metaratings

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