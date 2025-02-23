- Честно говоря, я не понимаю футболистов, которые выступают в России более трех лет и не говорят на русском языке. Находясь в этой среде, наверное, даже сложнее не выучить язык, чем выучить. С точки зрения уважения к культуре, к стране, в которой ты находишься, знание русского было бы большим плюсом.
31-летний опорный полузащитник Тимур Аюпов защищает цвета "Урала" с июля 2023 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с екатеринбургским клубом рассчитано до лета этого года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах за уральскую команду в Первой лиге и Кубке России, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.
По итогам осенней части сезона "Урал" набрал 37 очков в 21 туре и ушел на зимнюю паузу в чемпионате, находясь на третьей позиции в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Аюпов: не понимаю игроков, которые выступают в России более 3 лет и не говорят на русском языке
Хавбек "Урала" Тимур Аюпов считает, что легионеры в России должны изучать язык страны, в которой находятся.
Фото: ФК "Урал"