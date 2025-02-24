"Хорошо, если удастся выйти через пару сезонов. Но тогда получается, что в ближайшие два сезона задачи не будет, а потом она как-то появится. Когда я приходил в "Уфу", предпосылки для возвращения команды в РПЛ были. Но потом шансы на выход пропали. В итоге перед нами поставили задачу остаться в Первой Лиге. Её мы, сожалению, не выполнили", - приводит слова Евсеева Metaratings.
В текущем сезоне футбольный клуб "Уфа" принимает участие в Первой лиге. После 21-го тура башкирская команда с 20-ю набранными очками располагается на пятнадцатом месте в турнирной таблице. В последний раз команда выступала в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2021/22. При этом в прошлом сезоне уфимцы были участниками Второй лиги, в которой в итоге заняли первое место и поднялись в классе до уровня Первой лиги.
Экс-игрок "Уфы" Евсеев высказался о шансах башкирского клуба вернуться в РПЛ
Бывший игрок "Уфы" Алексей Евсеев поделился своим мнением, удастся ли клубу из Башкортостана вернуться в Российскую Премьер-Лиги в течение ближайших двух сезонов.
Фото: ФК "Уфа"