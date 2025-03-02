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Бывший нападающий ЦСКА может перейти в "Зенит"-2

По информации СМИ, бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить карьеру в "Зените"-2.
Фото: ПФК ЦСКА
В настоящее время 27-летний футболист пребывает в статусе свободного агента, так как в январе 2025 года по взаимного согласию сторон был расторгнут контракт с ярославским "Шинником", в котором Жамалетдинов выступал с июля 2024 года, принял участие в 22 матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 200 тысяч евро. Ранее футболист был игроком таких команд, как московский ЦСКА, "Уфа", "СКА-Хабаровск", астраханский "Волгарь" и польский "Лех".

Источник: Metaratings

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