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Шишкарёв - о "Спартаке": зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст команде?

Бывший председатель наблюдательного совета новороссийского "Черноморца" Сергей Шишкарёв высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Моей главной любовью был и остаётся "Спартак". Но вы знаете моё отношение к происходящему в "Спартаке". Почему Карпин оказывается в "Динамо", а не в "Спартаке", мне совершенно непонятно. Зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст этой команде?", - приводит слова Шишкарёва "Чемпионат".

Напомним, главным тренером московского "Спартака" с мая 2024 года является сербский специалист Деян Станкович. После завершения сезона-2024/25 пресс-служба красно-белых объявила, что контракт, который был рассчитан на срок до лета 2026 года, продлили до лета 2027 года.

В минувшем сезоне москвичи, набрав 57 очков, заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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