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"Варди в 30 лет в сборной Англии заиграл". Защитник "Балтики" Мохаммад - о желании попасть в сборную России

Защитник "Балтики" Амир Мохаммад заявил о желании попасть в сборную России.
Фото: ФК "Балтика"
"Если получится — буду только рад. Может, это звучит смешно, но Варди в 30 лет в сборной Англии заиграл, ездил на Евро", - цитирует Мохаммада Sport24.

В текущем сезоне Амир Мохаммад провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи. Ранее защитник выступал за подмосковные "Химки", "Легион-Динамо", курский "Авангард", КАМАЗ, и "Анжи".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.

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