"Если получится — буду только рад. Может, это звучит смешно, но Варди в 30 лет в сборной Англии заиграл, ездил на Евро", - цитирует Мохаммада Sport24.
В текущем сезоне Амир Мохаммад провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи. Ранее защитник выступал за подмосковные "Химки", "Легион-Динамо", курский "Авангард", КАМАЗ, и "Анжи".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.
"Варди в 30 лет в сборной Англии заиграл". Защитник "Балтики" Мохаммад - о желании попасть в сборную России
Защитник "Балтики" Амир Мохаммад заявил о желании попасть в сборную России.
Фото: ФК "Балтика"