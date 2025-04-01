42-летний Младен выступал за немецкий "Карлсруэ", польскую "Ягеллонию", в составе которой становился обладателем Суперкубка страны в 2010 году, болгарский "Лудогорец", где в сезоне 2011/2012 выиграл чемпионат и Суперкубок Болгарии, тульский "Арсенал", "Тосно", "Тамбов", выиграв став победителем первенства ФНЛ в сезоне 2018/2019, калининградскую "Балтику" и другие клубы. В качестве специалиста Кашчелан работал в тренерском штабе "Пари НН".
В текущем сезоне Первой Лиги саратовский "Сокол" идет на 17 месте, набрав 22 очка в 26 матчах.
Младен Кашчелан - новый главный тренер "Сокола"
Экс-футболист сборной Черногории Младен Кашчелан занял пост главного тренера саратовского "Сокола".
Фото: ПФК "Сокол" Саратов