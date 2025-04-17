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Стало известно о финансовых проблемах тульского "Арсенала"

По информации СМИ, тульский футбольный клуб "Арсенал" испытывает финансовые проблемы.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Сообщается, что клуб до сих пор не рассчитался с калининградской "Балтикой" за переход опорного полузащитника Тиграна Аванесяна (по информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 70 тыс. евро), с "Ростовом" — за переход вратаря Михаила Цулая (35 тыс. евро) и с черногорской "Будучностью" — за переход полузащитника Милоша Брновича (80 тыс. евро).

Кроме того, у "Арсенала" имеется задолженность по подъёмным перед новичками, которые стали игроками тульского клуба в этом сезоне, а также перед агентами иностранных футболистов.

После 28-го тура Первой лиги сезона-2024/25 "Арсенал" имеет в своем активе 36 очков и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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