«Ну зачем вот это? Эрика уже полгода нет. Это не инициатива Олега Шатова. Олег-то здесь при чем? Это была инициатива клуба. Клуб решил, что надо расставаться, вот и все.
Мы к Эрику относимся хорошо. Он сейчас к нам приедет на игру с «Хабаровском», будет у нас. Будем делать торжественные проводы. Это наш футболист! Но все когда-то рано или поздно заканчивают. Так что Шатов здесь вообще ни при чем! И я никогда не иду ни у кого на поводу, это вы все должны знать!» — заявил Иванов «Матч ТВ».
Ранее Бикфалви заявил, что его уход из клуба был связан с тем, что Шатов не рассчитывал на него, а руководство поддержало позицию тренера
Эрик Бикфалви выступал за «Урал» с 2017 года, проведя 227 матчей и отметившись 61 голом и 22 результативными передачами. В январе 2025 года контракт с румынским нападающим был расторгнут, после чего он перешёл в «Оцелул». Текущая рыночная стоимость 37-летнего полузащитника составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt. В текущем сезоне Бикфалви принял участие в 11 матчах Первой лиги и 3 матчах Кубка России, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
После 29 туров «Урал» занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, заработав 50 очков.
Президент "Урала": решение о расставании с Бикфалви принял клуб, Шатов ни при чём
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывания бывшего нападающего команды Эрика Бикфалви, заявив, что тренер Олег Шатов не имел отношения к расставанию с футболистом.
Фото: IMAGO