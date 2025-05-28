"Дай бог, посмотрим. Будет тяжело. Первый стыковой матч уже совсем скоро. Конечно, "Сочи" не хватает в РПЛ. Это хорошая команда, город и стадион. Желаю ей вернуться в Премьер-лигу", - цитирует Нобоа "Матч ТВ".
Сегодня, 28 мая, состоится первый стыковой матч за право играть в российской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 между "Сочи" и "Пари НН". Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".
Напомним, команда Роберта Морено финишировала на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги и получила право сыграть в стыковых матчах за счет того, что новороссийский "Черноморец", занявший итоговую третью строчку, не смог пройти процедуру лицензирования РФС.
Нобоа: "Сочи" не хватает в РПЛ
Экс-хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа признался, что ему нехватает сочинской команды в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"