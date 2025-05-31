"Алания" дала финансовые гарантии участия в следующем сезоне", - передает слова Дьякова "Чемпионат".
"Алания" завершила минувший сезон на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Владикавказская команда набрала 27 очков в 34 матчах и вылетела во Вторую лигу. Всего в чемпионате "Алания" одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила -26 (24:50).
"Алания" дала финансовые гарантии участия в следующем сезоне
Руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Роман Дьяков сообщил, что "Алания" предоставила гарантии на участие в сезоне-2025/26.
Фото: ФК "Алания"