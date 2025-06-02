— Олег Шатов покидает "Урал"?
— Да, уходит. Мы с ним разговаривали. Он сам понимает, что ему еще надо подучиться, опыта немного не хватило. Но, думаю, из него получится хороший тренер, - приводит слова Иванова "СЭ".
Олег Шатов стал исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского "Урала" в ноябре 2024 года, однако у россиянина нет тренерской лицензии PRO, которая позволяет полноценно занимать пост главного тренера.
Главным тренером екатеринбуржцев был назначен Сергей Томаров, а Олег Шатов и Мирослав Ромащенко входили в тренерский штаб "шмелей". По итогам сезона-2024/2025 "Урал" попал в переходные матчи за право участия в следующем сезоне РПЛ, однако уступил в двухматчевом противостоянии "Ахмату" (2:3 - общ.).
Олег Шатов покинет пост главного тренера "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Олег Шатов покинет пост главного тренера.
Фото: ФК "Урал"