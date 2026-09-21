Французское издание оценило игру Сафонова в матче с "Марселем"

Французское издание Le Parisien оценило игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче с "Марселем".

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- Он сохранял концентрацию и в общей сложности совершил три сейва. Уверенно действовал ногами, стараясь быстро начинать атаки передачами, однако без особого успеха.

На 64-й минуте ему повезло, что нерасторопный Мопе не сумел воспользоваться моментом, оказавшись один на один с вратарём. В эпизоде с голом Анхеля Гомеса на 72-й минуте Сафонов уже ничего не мог сделать, - написано в статье Le Parisien.Вчера, 20 сентября, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Марселем" в матче пятого тура французской Лиги 1 со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились Ферран Торрес и Маркиньос, в составе хозяев - Эйнджел Гомес. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан и пропустил один мяч.