Губерниев ответил, может ли Дзюба помочь "Локомотиву"

- Есть ли у "Локомотива" повод беспокоиться за сохранение прописки в РПЛ? Он, конечно, есть. И с этим поводом для беспокойства они и будут играть матчи, пока из этой зоны не выйдут, если вообще выйдут, конечно. Понятно, что нужно либо игру изменять, либо по-прежнему надеяться на покупку нескольких футболистов. Но сейчас трансферное окно закрыто, только свободные агенты доступны.
Что, Дзюбу брать? Но он вряд ли им поможет. Нужно заниматься изысканием внутренних резервов, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7 набранными очками в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова стала бронзовым призером чемпионата России.
По окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года, на правах свободного агента. За московский "Локомотив" форвард выступал с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Всего нападающий провел за "железнодорожников" во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 результативных передач.