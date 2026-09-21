Губерниев ответил, может ли Дзюба помочь "Локомотиву"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о текущем положении "Локомотива".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Губерниева, Дзюба вряд ли поможет "Локомотиву", а команде нужно выбираться с низов турнирной таблицы.

- Есть ли у "Локомотива" повод беспокоиться за сохранение прописки в РПЛ? Он, конечно, есть. И с этим поводом для беспокойства они и будут играть матчи, пока из этой зоны не выйдут, если вообще выйдут, конечно. Понятно, что нужно либо игру изменять, либо по-прежнему надеяться на покупку нескольких футболистов. Но сейчас трансферное окно закрыто, только свободные агенты доступны.
Что, Дзюбу брать? Но он вряд ли им поможет. Нужно заниматься изысканием внутренних резервов, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

После девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7 набранными очками в своем активе. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова стала бронзовым призером чемпионата России.

По окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года, на правах свободного агента. За московский "Локомотив" форвард выступал с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Всего нападающий провел за "железнодорожников" во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 9 результативных передач.

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