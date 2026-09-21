Экс-игрок "Спартака" оценил игру "Краснодара" после ухода Сперцяна

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался об игре "Краснодара" на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
По слова Мора, сейчас игра "Краснодара" отличается от той, что была весной.

- Это пока не тот "Краснодар", который мы видели весной.

Уход Сперцяна и травма Кривцова сказываются на игре команды, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, а чемпионом страны стал петербургский "Зенит". В летнее трансферное окно южане продали Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли" за 21 миллион евро. После девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

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