Экс-гендир "Спартака": "Динамо" сейчас выглядит предпочтительнее всех в РПЛ

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин оценил перспективы московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Заварзина, "Динамо" выглядит предпочтительнее всех в РПЛ по перспективам и прогрессу.

- В последних играх прилично выглядели все команды вверху таблицы.
Но по перспективам и прогрессу московское "Динамо" впереди, на данный момент смотрятся предпочтительнее всех.

И "Спартак" тоже прибавил по сравнению с качеством игры в конце прошлого сезона, - приводит слова Заварзина "Советский спорт".

После девяти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Команда Сандро Шварца одержала пять побед кряду.

После международной паузы, в десятом туре чемпионата России, бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".

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