Экс-гендир "Спартака": "Динамо" сейчас выглядит предпочтительнее всех в РПЛ

- В последних играх прилично выглядели все команды вверху таблицы.
Но по перспективам и прогрессу московское "Динамо" впереди, на данный момент смотрятся предпочтительнее всех.
И "Спартак" тоже прибавил по сравнению с качеством игры в конце прошлого сезона, - приводит слова Заварзина "Советский спорт".
После девяти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Команда Сандро Шварца одержала пять побед кряду.
После международной паузы, в десятом туре чемпионата России, бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".