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"Матч ТВ": "Торпедо" начнет новый сезон в Первой лиге

Черно-белые, исключенные из РПЛ, могут начать предстоящий сезон в ФНЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
По информации источника, в московском "Торпедо" отправили все необходимые документы в ФНЛ и РФС для прохождения ускоренной процедуры лицензирования.

Напомним, вчера, 10 июля, черно-белые были официально исключены из числа участников российской Премьер-лиги сезона 2025/2026. Клуб был снят с соревнования из-за участия в договорных матчах.

1-ый тур нового сезона Первой лиги стартует через неделю, 18 июля.

Источник: "Матч ТВ"

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