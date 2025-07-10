По информации источника, в московском "Торпедо" отправили все необходимые документы в ФНЛ и РФС для прохождения ускоренной процедуры лицензирования.
Напомним, вчера, 10 июля, черно-белые были официально исключены из числа участников российской Премьер-лиги сезона 2025/2026. Клуб был снят с соревнования из-за участия в договорных матчах.
1-ый тур нового сезона Первой лиги стартует через неделю, 18 июля.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Торпедо" начнет новый сезон в Первой лиге
Черно-белые, исключенные из РПЛ, могут начать предстоящий сезон в ФНЛ.
Фото: ФК "Торпедо"