Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Виктор Гусев - о Ролане Гусеве: оставьте, дайте ему тренировать

Комментатор Виктор Гусев высказался о работе Ролана Гусева в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"У него есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его все равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура. У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей - четыре тогда, четыре сейчас - статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать", - сказал Виктор TACC.

17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Ролан Гусев.

Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в сезоне-2025/2026.

На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти встречах.

