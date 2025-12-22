Виктор Гусев - о Ролане Гусеве: оставьте, дайте ему тренировать

"У него есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его все равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура. У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей - четыре тогда, четыре сейчас - статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать", - сказал Виктор TACC.
17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Ролан Гусев.
Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в сезоне-2025/2026.
На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти встречах.
Комментатор Виктор Гусев высказался о работе Ролана Гусева в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"