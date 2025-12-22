Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Фулхэм
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
23:00
ЭспаньолНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
БолоньяНе начат

Семин оценил игру Батракова в 2025 году

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Он провел очень сильный 2025 год и действительно является лучшим игроком в России. Это большой успех, который Алексей заслужил своим трудом, своей яркой игрой и решающими моментами, которые приносили "Локомотиву" победы в матчах", - сказал Семин "СЭ".

Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. На данный момент футболист является лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/2026. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

