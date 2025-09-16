- В Лиге чемпионов буду болеть за испанские команды: "Барселону", "Реал", "Атлетико", "Атлетик" и "Вильярреал". Я много лет играл и жил в Испании, поэтому стану поддерживать эти команды. По ходу турнира могут ещё появиться команды, за которые буду переживать.
Новый сезон Лиги чемпионов стартует сегодня, 16 сентября. Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года и состоится на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.
Напомним, действующим обладателем трофея является "Пари Сен-Жермен". В финальном матче команда Луиса Энрике разгромила на "Альянц Арене" в Мюнхене (Германия) миланский "Интер" со счетом 5:0.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой рассказал, какие команды будет поддерживать в стартующей Лиге чемпионов
Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой назвал команды, за которые будет переживать в ЛЧ сезона-2025/2026.
Фото: "Чемпионат"