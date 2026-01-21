Карпин - о матче "Реал" - "Монако": по-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал

Наставник сборной России Валерий Карпин иронично высказался по ходу матча Лиги чемпионов между мадридским " Реалом " и "Монако".

Фото: соцсети Карпина

Ранее тренер рассказал, что успел пообщаться с футболистом накануне встречи и дал ему несколько советов.



- 45-я минута пошла первого тайма. 0:2 "Монако" горит. По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал. Что-то не то, - написал специалист



На данный момент в матче идёт второй тайм, "Монако" уступает со счётом 0:2. Автором обоих голов стал форвард "сливочных" Килиан Мбаппе.



Головин начал поединок с первых минут.

