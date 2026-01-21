Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Карпин - о матче "Реал" - "Монако": по-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал

Наставник сборной России Валерий Карпин иронично высказался по ходу матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Монако".
Фото: соцсети Карпина
Ранее тренер рассказал, что успел пообщаться с футболистом накануне встречи и дал ему несколько советов.

- 45-я минута пошла первого тайма. 0:2 "Монако" горит. По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал. Что-то не то, - написал специалист

На данный момент в матче идёт второй тайм, "Монако" уступает со счётом 0:2. Автором обоих голов стал форвард "сливочных" Килиан Мбаппе.

Головин начал поединок с первых минут.

