"Бавария" стала вторым клубом с 250 победами в Лиге чемпионов

Напомним, встреча состоялась в Мюнхене 21 января и завершилась уверенной победой команды Венсана Компани со счётом 2:0. Как сообщает DW, этот успех стал для немецкого клуба юбилейным - 250-м выигранным матчем в истории турнира.Отмечается, что "Бавария" стала лишь второй командой, которой удалось добраться до этой отметки. Ранее 250 побед в Лиге чемпионов были только у " Реала ".Напомним, встреча состоялась в Мюнхене 21 января и завершилась уверенной победой команды Венсана Компани со счётом 2:0.