Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

"Бавария" стала вторым клубом с 250 победами в Лиге чемпионов

"Бавария" одержала победу над "Юнионом" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене.
Фото: УЕФА
Как сообщает DW, этот успех стал для немецкого клуба юбилейным - 250-м выигранным матчем в истории турнира.

Отмечается, что "Бавария" стала лишь второй командой, которой удалось добраться до этой отметки. Ранее 250 побед в Лиге чемпионов были только у "Реала".

Напомним, встреча состоялась в Мюнхене 21 января и завершилась уверенной победой команды Венсана Компани со счётом 2:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится