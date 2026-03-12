Вальверде стал вторым уругвайцем с хет-триком в Лиге чемпионов

"Реал" уверенно победил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб отправил в ворота соперника три безответных мяча.

Фото: УЕФА

Главным героем встречи стал Федерико Вальверде. Полузащитник мадридского клуба оформил хет-трик ещё в первом тайме.



Этот результат позволил уругвайцу войти в историю турнира. Вальверде стал вторым футболистом из Уругвая, которому удалось забить три мяча в одном матче Лиги чемпионов.



Ранее подобное достижение покорилось Вальтеру Пандиани, выступавшему за "Депортиво" в сезоне-2000/2001.

