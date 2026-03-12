Матчи Скрыть

Байер
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен
Буде-Глимт
3 - 0 3 0
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Реал Мадрид
3 - 0 3 0
Манчестер СитиЗавершен
ПСЖ
5 - 2 5 2
ЧелсиЗавершен

Вальверде стал вторым уругвайцем с хет-триком в Лиге чемпионов

"Реал" уверенно победил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб отправил в ворота соперника три безответных мяча.
Фото: УЕФА
Главным героем встречи стал Федерико Вальверде. Полузащитник мадридского клуба оформил хет-трик ещё в первом тайме.

Этот результат позволил уругвайцу войти в историю турнира. Вальверде стал вторым футболистом из Уругвая, которому удалось забить три мяча в одном матче Лиги чемпионов.

Ранее подобное достижение покорилось Вальтеру Пандиани, выступавшему за "Депортиво" в сезоне-2000/2001.

