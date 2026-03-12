Луценко оценил игру "Динамо" после смены тренера

- Рискну предположить, что после ухода Карпина эмоциональный фон поднялся, плюс спало напряжение ввиду жестких требований Валерия Георгиевича, ребята раскрепостились и с легкостью стали давать результат, - цитирует Луценко "Спорт день за днём".
При новом наставнике московская команда уже провела три официальные встречи. Во всех этих играх "Динамо" добилось побед. После 20 туров чемпионата России "Динамо" располагается на седьмой строчке, имея в активе 27 очков.
Следующую игру команда проведёт 14 марта - в гостях против "Ростова".