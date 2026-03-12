Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Луценко оценил игру "Динамо" после смены тренера

Бывший нападающий "Динамо" Евгений Луценко поделился мнением о переменах в игре московской команды после назначения Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам экс-футболиста, одним из факторов улучшения результатов мог стать изменившийся эмоциональный фон внутри коллектива.

- Рискну предположить, что после ухода Карпина эмоциональный фон поднялся, плюс спало напряжение ввиду жестких требований Валерия Георгиевича, ребята раскрепостились и с легкостью стали давать результат, - цитирует Луценко "Спорт день за днём".

При новом наставнике московская команда уже провела три официальные встречи. Во всех этих играх "Динамо" добилось побед. После 20 туров чемпионата России "Динамо" располагается на седьмой строчке, имея в активе 27 очков.

Следующую игру команда проведёт 14 марта - в гостях против "Ростова".

