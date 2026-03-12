Хайкин впервые сыграл на ноль в основном этапе Лиги чемпионов

Российский голкипер сохранил ворота неприкосновенными в игре 1/8 финала против "Спортинга", которая завершилась победой норвежского клуба со счётом 3:0.
Для Хайкина это была 11-я встреча на основной стадии турнира. До этого момента в этих матчах он пропустил 17 мячей и ни разу не завершал игру без пропущенных голов.
Хайкин выступает за норвежский клуб с 2019 года.
Источник: "Чемпионат"
Фото: Getty Images