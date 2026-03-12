Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Хайкин впервые сыграл на ноль в основном этапе Лиги чемпионов

Вратарь "Буде-Глимт" Никита Хайкин впервые в карьере провёл "сухой" матч в основном этапе Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Российский голкипер сохранил ворота неприкосновенными в игре 1/8 финала против "Спортинга", которая завершилась победой норвежского клуба со счётом 3:0.

Для Хайкина это была 11-я встреча на основной стадии турнира. До этого момента в этих матчах он пропустил 17 мячей и ни разу не завершал игру без пропущенных голов.

Хайкин выступает за норвежский клуб с 2019 года.

Источник: "Чемпионат"

Опубликовал:
