"Буде-Глимт" с крупным счётом обыграл "Спортинг", у Хайкина "сухой" матч

"Буде-Глимт" уверенно обыграл "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 3:0.

Фото: УЕФА

Норвежский клуб отправил в ворота соперника три безответных мяча. Начало разгрому положил Брунстад Фет. Футболист хозяев реализовал пенальти ближе к концу первого тайма. Перед перерывом преимущество команды увеличил Оле Дидрик Бломберг.



Окончательный результат встречи установил Каспер Хёг, отличившийся во второй половине игры.



Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин.



Голы: Фет, 32 (пен), Бломберг, 45+1, Хёг, 71.



"Буде-Глимт": Хайкин, Шёвольд, Бьортуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен (Эукленд, 87), Берг, Фет (Салтнес, 79), Бломберг (Дувбик Мяятя, 75), Хёг (Хельмерсен, 79), Хауге.



"Спортинг": Руй Силва, Фреснеда, Инасиу, Ваяннидис (Нуну Сантуш, 63), Диоманде, Катамо (Файе, 63), Симойнш (Морита, 62), Тринкау, Юльманн, Луис Гильерме (Браганса, 80), Суарес.



Предупреждения: Юльманн, 20, Гундерсен, 44, Хёг, 76.