Бразильский футболист отметился ассистом в матче 1/8 финала против "Манчестер Сити". Его передача помогла Федерико Вальверде забить второй мяч мадридской команды.
Этот результативный пас стал для Винисиуса 31-м в составе "Реала" в рамках главного еврокубкового турнира. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.
Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Винисиус присоединился к "Реалу" в том же 2018 году.
Винисиус повторил рекорд Роналду за "Реал" в Лиге чемпионов
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор повторил клубное достижение по количеству голевых передач в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images