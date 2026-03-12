Матчи Скрыть

Винисиус повторил рекорд Роналду за "Реал" в Лиге чемпионов

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор повторил клубное достижение по количеству голевых передач в Лиге чемпионов.
Бразильский футболист отметился ассистом в матче 1/8 финала против "Манчестер Сити". Его передача помогла Федерико Вальверде забить второй мяч мадридской команды.

Этот результативный пас стал для Винисиуса 31-м в составе "Реала" в рамках главного еврокубкового турнира. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду.

Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Винисиус присоединился к "Реалу" в том же 2018 году.

