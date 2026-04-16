"Бавария" выбила "Реал" из Лиги чемпионов

"Бавария" одержала победу над "Реалом" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов - 4:3.
Счёт в матче открыл Арда Гюлер. Вскоре Александар Павлович восстановил равновесие. До перерыва Гюлер оформил дубль, Гарри Кейн снова сравнял счёт, а Килиан Мбаппе вывел мадридцев вперёд.

После перерыва "Реал" остался в меньшинстве - с поля был удалён Эдуарду Камавинга. В концовке Луис Диас сравнял счёт, а затем Майкл Олисе принёс мюнхенцам победу.

"Бавария" выходит в полуфинал, где встретится с "ПСЖ".

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Первый матч - 2:1

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 - Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42.

"Бавария": Нойер, Станишич (Дэвис, 46), Юпамекано, Лаймер, Та, Павлович, Киммих, Гнабри (Мусиала, 61), Диас, Олисе, Кейн.

"Реал": Лунин, Александер-Арнольд (Питарч, 90), Рюдигер, Милитао, Менди, Вальверде, Гюлер (Мастантуоно, 90), Винисиус Жуниор, Беллингем, Браим Диас (Камавинга, 62), Мбаппе.

Предупреждения: Станишич, 29, Милитао, 40, Рюдигер, 71, Камавинга, 78.

Удаление: Камавинга, 86.

