Кирьяков: Сафонова можно только похвалить в матче с "Баварией"

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о выступлении голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче против "Баварии".
Сергей Кирьяков заявил, что Матвей Сафонов здорово сыграл и спас команду от голов в нескольких ситуациях.

"Матвея можно только похвалить в матче с "Баварией". Во-первых, он пропустил на один гол меньше, чем Нойер, это уже говорит о многом. Во-вторых, в нескольких ситуациях он здорово сыграл и спас команду от голов.
Чего стоит только момент с Олисе, когда он вырвался один на один", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".

Вчера, 28 апреля, в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов состоялся матч французского "ПСЖ" против немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб потерпел гостевое поражение со счетом 4:5.

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе, пропустил 4 гола и сделал 3 сейва.

