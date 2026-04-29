Кирьяков: Сафонова можно только похвалить в матче с "Баварией"

"Матвея можно только похвалить в матче с "Баварией". Во-первых, он пропустил на один гол меньше, чем Нойер, это уже говорит о многом. Во-вторых, в нескольких ситуациях он здорово сыграл и спас команду от голов.Чего стоит только момент с Олисе, когда он вырвался один на один", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".
Вчера, 28 апреля, в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов состоялся матч французского "ПСЖ" против немецкой "Баварии". Мюнхенский клуб потерпел гостевое поражение со счетом 4:5.
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе, пропустил 4 гола и сделал 3 сейва.