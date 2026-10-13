Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Локомотив
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
АкронЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
2 - 0 2 0
СлавияЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Галатасарай
1 - 4 1 4
БарселонаЗавершен
Интер
3 - 4 3 4
БрюггеЗавершен
Арсенал
3 - 0 3 0
ЛилльЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
ПСВЗавершен
Викинг
3 - 3 3 3
БаварияЗавершен
Вильярреал
3 - 1 3 1
НаполиЗавершен

"Арсенал" с крупным счётом обыграл "Лилль"

"Арсенал" уверенно обыграл "Лилль" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов - 3:0.
УЕФА
Все три мяча были забиты во втором тайме. На 64-й минуте счёт открыл Юрриен Тимбер. Спустя три минуты Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев после передачи Букайо Саки.

На 71-й минуте Сака отличился уже сам, установив окончательный счёт встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится