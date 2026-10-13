"Арсенал" с крупным счётом обыграл "Лилль"

Арсенал " уверенно обыграл "Лилль" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов - 3:0.

УЕФА

Все три мяча были забиты во втором тайме. На 64-й минуте счёт открыл Юрриен Тимбер. Спустя три минуты Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев после передачи Букайо Саки.



На 71-й минуте Сака отличился уже сам, установив окончательный счёт встречи.

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Лилль