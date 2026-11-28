Как сообщает источник, клуб может продать таких футболистов, как Габриэл Сара, чтобы купить Матвея Кисляка в летнее трансферное окно за сумму, которую требует ЦСКА - 35 миллионов евро. "Галатасарай" сделает его главной трансферной целью на позицию "восьмерки".
Матвей Кисляк выступает за основную команду московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Источник: журналист Бурак Эрен
"Галатасарай" продаст своего игрока, чтобы купить Кисляка за 35 млн евро - источник
"Галатасарай" серьезно намерен потратить значительную сумму на российского полузащитника ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА